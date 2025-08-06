«Ак Барс» назвал состав, который выехал в Альметьевск на игру с «Нефтяником»

В него вошли новички клуба Брэндон Биро, Уайатт Калинюк и Михаил Фисенко

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» отправился на первый матч предсезонки в Альметьевск. Сегодня казанцы сыграют с «Нефтяником». Начало игры — в 18:00.

В состав вошли новички клуба Брэндон Биро, Уайатт Калинюк и Михаил Фисенко.

Полностью состав выгляди так:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков.

Защитники: Игорь Бардин, Даниил Журавлев, Уайатт Калинюк, Артемий Князев, Константин Лучевников, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Барабанов, Брэндон Биро, Артур Бровкин, Никита Дыняк, Артем Галимов, Ильдан Галеев, Тимофей Жулин, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин.

Напомним, новым капитаном «Ак Барса» назначен Алексей Марченко. Дмитрий Яшкин даже не оказался в числе ассистентов капитана. С ассистентской нашивкой в «Ак Барсе» будут выступать Александр Барабанов, Никита Лямкин, Кирилл Семенов и Михаил Фисенко.

Денис Петров