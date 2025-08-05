Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил, почему новым капитаном стал Марченко

Лишение Яшкина статуса капитана — тренерское решение

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин лишился капитанской повязки тренерским решением из-за перемен в личной жизни. Об этом сообщил главный тренер «барсов» Анвар Гатиятулин.

— Это было решение тренерского штаба. Мы получили информацию от Димы Яшкина о переменах в его жизни, обсудили с ним это и решили снять с него дополнительную нагрузку. Многие ребята в нашей команде заслуживают капитанскую нашивку, остановились на Алексее Марченко. По-прежнему рассчитываем на Диму в качестве одного из лидеров нашей команды, — цитирует Гатиятулина клубная пресс-служба.

Новым капитаном «Ак Барса» назначен Алексей Марченко. Яшкин даже не оказался в числе ассистентов капитана. С ассистентской нашивкой в «Ак Барсе» будут выступать Александр Барабанов, Никита Лямкин, Кирилл Семенов и Михаил Фисенко.

Зульфат Шафигуллин