В «Ашан Ритейл Россия» сменится генеральный директор
Иван Мартинович, возглавлявший компанию с начала 2021 года, покинет свой пост 1 сентября
Компания «Ашан Ритейл Россия» объявила о смене генерального директора. Иван Мартинович, возглавлявший компанию с начала 2021 года, покинет свой пост 1 сентября 2025 года. Его преемницей станет Ася Балабай, в настоящее время занимающая должность коммерческого директора, пишет ТАСС.
Иван Мартинович посвятил «Ашан Ритейл Россия» более 35 лет, начав свою карьеру в компании в 1990 году. С 2006 года он входил в руководство, а в 2021 году занял должность генерального директора.
Ася Балабай, в свою очередь, имеет более чем 20-летний опыт работы в «Ашан Ритейл Россия». Она начала свою карьеру в компании в 2004 году с должности руководителя сектора «Товары для дома», а в 2021 году стала коммерческим директором.
«Ашан Ритейл Россия» — одна из крупнейших торговых сетей в России, управляющая 230 магазинами трех форматов (классические гипермаркеты, гипермаркеты формата «сити» и супермаркеты), а также онлайн-магазином. Компания работает на российском рынке с 2002 года и насчитывает около 25 тыс. сотрудников.
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