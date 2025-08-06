Nvidia подтверждает отсутствие бэкдоров в чипах и призывает США отказаться от проверки местоположения
Сообщение вышло на английском и китайском после вызова компании на беседу в Пекине
Nvidia опубликовала пост в своем блоге на английском и китайском языках, в котором вновь подтвердила, что ее чипы не содержат скрытых обходных путей или kill-switch. Компания призвала американских законодателей отказаться от идеи обязательной проверки местоположения и отслеживания функций в экспортируемых процессорах.
Публикация последовала через неделю после того, как китайские власти вызвали представителей Nvidia на встречу из-за предложений Конгресса и Белого дома об оборудовании передовых чипов технологиями для контроля их перемещения за границей. Пока подобные меры не закреплены в виде формальных правил и не имеют технических спецификаций.
В своем обращении Nvidia предупредила, что внедрение любых «секретных» обходных механизмов станет подарком для хакеров и подорвет доверие к цифровой инфраструктуре США. Компания подчеркнула, что не существует «хорошего» бэкдора, — только уязвимости, от которых необходимо избавляться.
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