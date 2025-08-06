В России за сутки потушено 60 лесных пожаров

В настоящее время продолжаются работы по тушению 97 лесных пожаров в 18 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 60 лесных пожаров в 19 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 97 лесных пожаров в 18 регионах.

В борьбе с огнем задействованы 2 834 человека, 324 единицы техники и 35 воздушных судов. 92 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой режим ЧС введен в 5 регионах. Особый противопожарный режим действует в 60 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.

По данным ведомства, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 71%.

4 августа в России было ликвидировано 70 лесных пожаров в 21 регионе страны.



Рената Валеева