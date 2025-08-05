В России за сутки потушено 70 лесных пожаров в 21 регионе

В настоящее время продолжаются работы по тушению 112 лесных пожаров в 17 регионах

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 70 лесных пожаров в 21 регионе страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 112 лесных пожаров в 17 регионах. В борьбе с огнем задействовано:

2 969 человек;

309 единиц техники;

35 воздушных судов.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 110 воздушных судов.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой в 5 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

По данным МЧС, оперативность тушения лесных пожаров с начала года составила 70,5%. Это означает, что более чем 70% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.

За 3 августа в России было ликвидировано 63 лесных пожара в 20 регионах.

Рената Валеева