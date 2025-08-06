Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву для переговоров

Этот визит Уиткоффа в Россию стал уже пятым с начала года

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

Этот визит Уиткоффа в Россию стал уже пятым с начала года. Ранее он посещал Москву 25 апреля и Санкт-Петербург 11 апреля, и оба раза проводил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Приезд Уиткоффа проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России 9 августа в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса. Трамп также упоминал о возможности введения импортных пошлин в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров.

5 августа Трамп заявил, что США примут решение о введении пошлин позднее, и дальнейшие шаги будут зависеть от исхода предстоящих переговоров Стивена Уиткоффа в Москве.

Предполагается, что в ходе визита Уиткофф обсудит с российскими представителями пути урегулирования ситуации на Украине и возможные шаги по предотвращению введения новых санкций со стороны США.

Рената Валеева