Трамп поставил Украине и России дедлайн для мирного соглашения — 8 августа

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джон Келли.

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине к 8 августа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джона Келли.

— И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа, — заявил Келли, пишет РИА «Новости».



Ранее, 14 июля, Трамп поставил России ультиматум, потребовав заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения этого требования он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров.

Рената Валеева