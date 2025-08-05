ФАС добилась снижения цен на школьные товары в магазинах «Комус»

Среди товаров, на которые действуют новые цены, — тетради, пеналы и школьные наборы. Все они будут выделены цветными ценниками, чтобы покупатели могли легко их найти

В магазинах «Комус» цены на более 150 позиций школьного ассортимента снизились в среднем на 20%, по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая уже второй год предлагает компании добровольно ограничивать и снижать цены на социально значимые товары, сообщили на сайте ведомства.

Среди товаров, на которые действуют новые цены, — тетради, пеналы и школьные наборы. Все они будут выделены цветными ценниками, чтобы покупатели могли легко их найти.

Кроме того, в сети «Комус» также зафиксированы цены на 250 позиций канцтоваров на уровне 2024 года. В дополнение к этому, более 100 позиций нешкольного ассортимента, такие как лампочки и товары для хобби, стали дешевле в среднем на 15%.

Сниженные и фиксированные цены будут действовать до 30 сентября 2025 года. Компания гарантирует наличие как школьных, так и других востребованных товаров в своих магазинах на протяжении всего учебного года.

Напомним, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу дебетовой карты «Альфа-Банка» ненадлежащей. В рекламе, размещенной в интернете, банк обещал бесплатное оформление карты и кэшбек в размере 5000 бонусов, но не предоставил полную информацию о всех условиях акции.



Анастасия Фартыгина