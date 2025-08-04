ФАС признала рекламу дебетовой карты «Альфа-Банка» обманчивой из-за неполной информации

Участникам акции нужно было совершить покупку не менее 500 рублей. На получение карты могли рассчитывать только те клиенты, которые не имели дебетовой карты

Фото: Артем Дергунов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу дебетовой карты «Альфа-Банка» ненадлежащей. В рекламе, размещенной в интернете, банк обещал бесплатное оформление карты и кэшбек в размере 5000 бонусов, но не предоставил полную информацию о всех условиях акции.

Как выяснили в ФАС, участникам акции нужно было совершить покупку на сумму не менее 500 рублей. Кроме того, на получение карты могли рассчитывать только те клиенты, которые не имели дебетовой карты «Альфа-Банка» на момент начала акции.

В результате ФАС возбудила дело против банка и выдала предписание о прекращении нарушения. «Альфа-Банку» грозит штраф в соответствии с законодательством о рекламе.

Анастасия Фартыгина