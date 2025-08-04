ФАС признала рекламу дебетовой карты «Альфа-Банка» обманчивой из-за неполной информации
Участникам акции нужно было совершить покупку не менее 500 рублей. На получение карты могли рассчитывать только те клиенты, которые не имели дебетовой карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу дебетовой карты «Альфа-Банка» ненадлежащей. В рекламе, размещенной в интернете, банк обещал бесплатное оформление карты и кэшбек в размере 5000 бонусов, но не предоставил полную информацию о всех условиях акции.
Как выяснили в ФАС, участникам акции нужно было совершить покупку на сумму не менее 500 рублей. Кроме того, на получение карты могли рассчитывать только те клиенты, которые не имели дебетовой карты «Альфа-Банка» на момент начала акции.
В результате ФАС возбудила дело против банка и выдала предписание о прекращении нарушения. «Альфа-Банку» грозит штраф в соответствии с законодательством о рекламе.
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