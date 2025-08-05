Казань заняла второе место по доходности от посуточной аренды жилья

В Казани доход от посуточной аренды составил более 1,5 млн рублей в год после уплаты налогов

Фото: Максим Платонов

Средняя доходность от посуточной аренды квартир в России достигла 25%, а Казань заняла второе место среди городов с высокой прибыльностью. Геленджик стал лидером с доходностью в 42,5% в год, однако Казань показала впечатляющие 31,2%, пишет ТАСС.

Аналитики изучили, какую прибыль могут получить инвесторы от краткосрочной аренды квартир площадью 35 кв. м. Выяснилось, что краткосрочная аренда является наиболее выгодной инвестицией в большинстве крупных городов и туристических мест. В Казани доход от посуточной аренды составил более 1,5 млн рублей в год после уплаты налогов.

На третьем месте по доходности оказался Санкт-Петербург с 30,3%. Оба города привлекают туристов и бизнесменов, что способствует росту спроса на аренду.

В других городах доходность варьируется: Калининград и Уфа показывают 27—28%, а Екатеринбург и Нижний Новгород — более 25%. В то же время, доходность от аренды в Москве на 22% ниже, чем в других миллионниках, из-за высокой стоимости жилья.

Напомним, что самая большая квартира в ПФО оказалась в Казани: 450 кв. м за 109 млн рублей.



Анастасия Фартыгина