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Самая большая квартира в ПФО оказалась в Казани: 450 кв.м за 109 млн рублей

13:41, 01.08.2025

Лидером по площади и количеству премиальных объектов стал Татарстан — здесь продается самая большая квартира округа

Самая большая квартира в ПФО оказалась в Казани: 450 кв.м за 109 млн рублей
Фото: Реальное время

В ПФО только 2% квартир в новостройках превышают 100 кв. м, а жилье от 200 кв. м встречается всего в 11 ЖК. Лидером по площади и количеству премиальных объектов стал Татарстан — здесь продается самая большая квартира округа.

1. Казань — 450,1 кв. м за 198 млн руб.

2. Нижний Новгород — 311,1 кв. м за 39 млн руб.

3. Пермь — 290,1 кв. м за 85 млн руб.

4. Пенза — 241,59 кв. м за 20 млн руб.

5. Казань — 234,16 кв. м за 89 млн руб.

6. Нижний Новгород — 219,3 кв. м за 65,8 млн руб.

7. Казань — 219,21 кв. м за 220 млн руб.

8. Нижний Новгород — 209,5 кв. м за 54,1 млн руб.

9. Энгельс — 207,86 кв. м за 14,6 млн руб.

10. Ижевск — 206 кв. м за 39,7 млн руб.

Анастасия Фартыгина

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Общество Татарстан

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