Самая большая квартира в ПФО оказалась в Казани: 450 кв.м за 109 млн рублей
Лидером по площади и количеству премиальных объектов стал Татарстан — здесь продается самая большая квартира округа
В ПФО только 2% квартир в новостройках превышают 100 кв. м, а жилье от 200 кв. м встречается всего в 11 ЖК. Лидером по площади и количеству премиальных объектов стал Татарстан — здесь продается самая большая квартира округа.
1. Казань — 450,1 кв. м за 198 млн руб.
- ЖК «Резиденция Топаз» (сдан в 2023 г.).
- Часть комплекса пятизвездочного отеля Kazan Palace by Tasigo.
- Больше половины площади — терраса и зимний сад.
- Две спальни, кабинет, гостиная и кухня.
2. Нижний Новгород — 311,1 кв. м за 39 млн руб.
- ЖК «КМ Ривер Парк» (сдача в 2024 г.).
- Четырехкомнатная квартира на 21-м этаже.
- Цена ниже среднего по городу — 125,4 тыс. руб./кв. м.
3. Пермь — 290,1 кв. м за 85 млн руб.
- МФК «Москва» (сдан в 2023 г.).
- Пятикомнатная квартира с двумя террасами.
4. Пенза — 241,59 кв. м за 20 млн руб.
- ЖК «Акварель» (сдача в 2024 г.).
- Двухуровневая квартира на окраине города.
- В Пензенской области больше всего предложений 100+ кв. м (400 лотов).
5. Казань — 234,16 кв. м за 89 млн руб.
- ЖК «Мифы» (сдача в 2026 г.).
- Четырехкомнатная квартира на первом этаже.
- В Татарстане 43 ЖК с квартирами 100+ кв. м.
6. Нижний Новгород — 219,3 кв. м за 65,8 млн руб.
- ЖК «Атлант Сити» (сдан в 2021 г.).
- Не распродан за 4 года — цена снижалась с 66,8 млн руб.
7. Казань — 219,21 кв. м за 220 млн руб.
- ЖК Promenade (сдача в 2027 г.).
- Самая дорогая квартира в списке — 1 млн руб./кв. м.
- Вид на озеро Нижний Кабан.
8. Нижний Новгород — 209,5 кв. м за 54,1 млн руб.
- ЖК «Симфония Нижнего» (сдача в 2027 г.).
- В историческом центре, рядом с кремлем.
- Планировка: 4 спальни, 4 санузла.
9. Энгельс — 207,86 кв. м за 14,6 млн руб.
- ЖК «Лесозаводская» (сдан в 2021 г.).
- Самая дешевая в рейтинге — 70 тыс. руб./кв. м.
- Не продается 4 года.
10. Ижевск — 206 кв. м за 39,7 млн руб.
- ЖК «Новый город» (сдача в 2028 г.).
- Двухуровневая квартира.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».