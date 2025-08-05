НАТО начало координировать поставки оружия на Украину

В августе ожидаются две поставки, содержание которых будет зависеть от актуальных потребностей Украины

Фото: Михаил Захаров

НАТО начинает организовывать регулярные поставки оружия на Украину. Это решение было принято после того, как Нидерланды объявили о выделении Киеву систем противовоздушной обороны на сумму 500 миллионов евро. Большая часть этого оборудования была закуплена у США, сообщает агентство Associated Press.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подтвердил, что страна отправит Украине ракеты Patriot и необходимые комплектующие. В августе ожидаются две поставки, содержание которых будет зависеть от актуальных потребностей Украины.

Накануне Россия отменила мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. В сообщении МИД говорится, что решения по мерам реагирования будут приниматься на основе анализа развертывания американских и других западных ракет.

Анастасия Фартыгина