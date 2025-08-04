Россия отменила мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности

В сообщении МИД говорится, что решения по мерам реагирования будут приниматься на основе анализа развертывания американских и других западных ракет

Фото: Реальное время

Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявили в МИД страны.

В сообщении МИД говорится, что решения по мерам реагирования будут приниматься на основе анализа развертывания американских и других западных ракет.

— Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД, — уточнили в министерстве.

Также в МИД заявили, что условия для сохранения одностороннего моратория больше не существуют. Российское дипведомство подчеркнуло, что действия Запада ведут к увеличению дестабилизирующих ракетных потенциалов в регионах, прилегающих к России, что создает прямую угрозу безопасности страны.

Анастасия Фартыгина