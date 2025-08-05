Лейла Фазлеева стала наставником победителей программы «Батырлар. Герои Татарстана»

В тот же день участники программы приняли участие в заседании Регионального совета по вопросам общественного здоровья

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева взяла под свое крыло двоих победителей программы «Батырлар. Герои Татарстана» — Рифата Набиуллина и Дениса Басариева. Их первая встреча состоялась 30 июля, где обсуждались планы и возможности для дальнейшего профессионального роста.

В тот же день участники программы приняли участие в заседании Регионального совета по вопросам общественного здоровья. На минувшей неделе, 2 августа, они также посетили республиканское совещание в режиме видеоконференции, которое проводил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фазлеева отметила важность таких встреч, которые будут проходить регулярно. Участников программы ожидает образовательная программа и стажировка в аппарате Кабмина республики.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» направлена на подготовку перспективных руководителей из числа ветеранов и участников специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных структурах республики. Заявки на участие подали около 1 600 татарстанцев.

Накануне руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров встретился с победителями программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар.



Анастасия Фартыгина