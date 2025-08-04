Асгат Сафаров станет наставником для ветеранов СВО, победивших в программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Ранее раис республики Рустам Минниханов определил наставников для всех 45 участников программы

Руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров встретился с победителями программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана» и выступит в качестве их наставника. Встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщила пресс-служба главы республики.

Победители конкурсного отбора Артем Альмишев и Анвар Мухаметзянов поделились с Сафаровым своими ожиданиями от предстоящего обучения, рассказали о профессиональных планах и выразили готовность участвовать в проектах, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Сафаров пожелал конкурсантам успехов в освоении образовательной программы и предложил им пройти стажировку в администрации раиса Татарстана. Было отмечено, что подобные встречи будут проходить на регулярной основе.

Взаимодействие победителей программы «Батырлар. Герои Татарстана» с наставниками является ключевым элементом специально разработанного курса профессиональной переподготовки, который включает в себя более 500 академических часов и направлен на освоение знаний и навыков в области государственного и муниципального управления.

Ранее раис республики Рустам Минниханов определил наставников для всех 45 участников программы «Батырлар. Герои Татарстана». Ими стали члены правительства республики и главы муниципальных образований.

Рената Валеева