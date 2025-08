Спрос на книги о тирании вырос в США на фоне политических событий и протестов

Наибольший спрос пришелся на книгу Тимоти Снайдера «О тирании. 20 уроков XX века»

Фото: Реальное время

Продажи книг о тирании и авторитаризме резко выросли в независимых книжных магазинах США в первые шесть месяцев второго президентского срока Дональда Трампа, пишет Publishers Weekly. На фоне ограничения гражданских прав и протестов читатели покупают как художественную, так и научно-популярную литературу, связанную с темой фашизма и подавления свобод.

Наибольший спрос пришелся на книгу Тимоти Снайдера «О тирании. 20 уроков XX века». По данным издательства Crown, которое входит в структуру Penguin Random House, с начала 2025 года продано 250 тыс. экземпляров книги всех форматов. Всего с момента выхода в 2017 году тираж составил более 1,4 млн. В ответ на рост интереса издательство выпустило новый тираж в твердой обложке. В этом году «О тирании» переиздали четырежды, общий номер текущего тиража — 47-й.

По словам продавцов, книга активно покупается впрок. Некоторые клиенты приобретают ее десятками экземпляров для раздачи на митингах. В книжном магазине Kepler’s в Калифорнии с января по июнь 2025 года продано около 200 экземпляров. В портлендском магазине Broadway Books — 378 копий, против 49 за тот же период в 2024 году. Один из покупателей взял 100 экземпляров для раздачи на акциях протеста. Магазин Powell’s в Портленде сообщил о 2 тыс. проданных экземпляров «О тирании» только за 2025 год. Это почти вчетверо больше, чем за весь 2024-й. С момента выхода книги Powell’s продал ее более 13 тыс. раз.

Американский историк Тимоти Снайдер. Скриншот с сайта Capital & Main

В Сиэтле, по данным сети Third Place Books, продажи выросли в январе 2025 года. С тех пор магазин продает около 100 копий книги в месяц. В Вашингтоне Politics & Prose реализовал 450 экземпляров. В магазине отметили, что высокая продажа может быть связана с доступной ценой книги и ее актуальностью. Там также продаются другие книги о демократии и авторитаризме, в том числе Surviving Autocracy Маши Гессен и How Democracies Die американских политологов Стивена Левицкий и Дэниеля Зиблатта. Вновь стали покупать и более старые издания, такие как The Anatomy of Fascism Роберта Пэкстона (2005).

Некоторые магазины отмечают рост интереса и к другим книгам по текущей повестке. Например, Autocracy, Inc. журналистки Энн Эпплбаум, Why We’re Polarized политического комментатора Эзры Кляйна, How Fascism Works философа Джейсона Стэнли. В книжном магазине в Пенсильвании Main Point Books продано 150 экземпляров On Tyranny с начала года. В этом же магазине 54 экземпляра книги The Truth About Immigration были проданы после встречи с автором. На мероприятие пришло несколько сотен человек.

По оценкам экспертов, рост интереса к подобной литературе напрямую связан с изменениями во внутренней политике США и усилением протестных настроений. Несмотря на общее снижение продаж нон-фикшен в 2025 году, книги о тирании и демократии, изданные несколько лет назад, снова становятся актуальными и востребованными.

Екатерина Петрова