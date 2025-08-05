Трамп пригрозил Индии повышением пошлин из-за закупок российской нефти

МИД Индии в свою очередь заявлял, что нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданны

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие сутки намерен повысить таможенные пошлины для Индии из-за того, что страна продолжает закупать российскую нефть. Трамп также выразил «крайнее недовольство» по этому поводу. Об этом сообщил CNBC.

— Мы договорились на 25%, но думаю, что я существенно их [пошлины] повышу в следующие 24 часа, так как они [Индия] закупают российскую нефть, — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Трамп также назвал Индию «нехорошим торговым партнером» для США из-за высоких пошлин, установленных ею. Ранее он писал в соцсетях о намерении значительно повысить пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти, а также за закупки Индией российского военного оборудования.

МИД Индии в свою очередь заявлял, что нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданны, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в России.

Напомним, что Минюст США начал расследование обвинений в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа, известном как «Рашагейт».



Анастасия Фартыгина