США начали расследование вмешательства России в выборы
Напомним, что в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы
Минюст США начал расследование обвинений в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа, известном как «Рашагейт». Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники в ведомстве.
Расследование было инициировано после получения уголовного обращения от бывшего директора Национальной разведки Тулси Габбард. По данным Fox News Digital, для изучения дела была сформирована большая группа экспертов.
Напомним, что в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, что совпало с появлением в СМИ «досье Стила» с непроверенными обвинениями в адрес Дональда Трампа.
Однако, как указывает в своем отчете Тулси Габбард от 18 июля 2025 года, до выборов разведка США оценивала, что у России не было ни возможностей, ни намерения повлиять на исход голосования.
Габбард утверждает, что после победы Трампа администрация Барака Обамы поручила подготовить новый доклад, который противоречил предыдущим выводам. Этот доклад, по мнению Габбард, стал основой для обвинений в адрес Трампа и его предвыборного штаба.
Дополнительным аргументом в пользу пересмотра «Рашагейта» может служить публикация в New York Post от 2 июля 2025 года, в которой приводится отчет ЦРУ, указывающий на возможную политическую мотивированность доклада о «российском вмешательстве».
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