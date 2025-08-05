США начали расследование вмешательства России в выборы

Напомним, что в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы

Фото: Динар Фатыхов

Минюст США начал расследование обвинений в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа, известном как «Рашагейт». Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники в ведомстве.

Расследование было инициировано после получения уголовного обращения от бывшего директора Национальной разведки Тулси Габбард. По данным Fox News Digital, для изучения дела была сформирована большая группа экспертов.

Напомним, что в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, что совпало с появлением в СМИ «досье Стила» с непроверенными обвинениями в адрес Дональда Трампа.

Однако, как указывает в своем отчете Тулси Габбард от 18 июля 2025 года, до выборов разведка США оценивала, что у России не было ни возможностей, ни намерения повлиять на исход голосования.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Габбард утверждает, что после победы Трампа администрация Барака Обамы поручила подготовить новый доклад, который противоречил предыдущим выводам. Этот доклад, по мнению Габбард, стал основой для обвинений в адрес Трампа и его предвыборного штаба.

Дополнительным аргументом в пользу пересмотра «Рашагейта» может служить публикация в New York Post от 2 июля 2025 года, в которой приводится отчет ЦРУ, указывающий на возможную политическую мотивированность доклада о «российском вмешательстве».



Рената Валеева