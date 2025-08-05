Первая отставка в сезоне РПЛ: «Ахмат» уволил главного тренера
Сторожук сложил свои полномочия
«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Александра Сторожука. Соответствующее заявление опубликовано на официальных ресурсах грозненского клуба.
Трудовое соглашение с тренером расторгли по обоюдному решению. Клуб покидает весь тренерский штаб Сторожука.
— Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи, — говорится в заявлении клуба.
К следующему матчу «Ахмат» будет готовить новый тренерский штаб. Главным претендентом СМИ называют экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.
Отставка Сторожука из «Ахмата» стала первой в текущем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ). Тренер проработал в своей должности полтора месяца после назначения в середине июня. Под руководством Сторожука «Ахмат» проиграл все четыре матча со старта сезона — трижды в РПЛ и один раз в Кубке России.
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