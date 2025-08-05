В Бугульме возбудили уголовное дело после гибели подростка на электросамокате
Следователи открыли дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
В Бугульме возбуждено уголовное дело после инцидента, произошедшего 4 августа 2025 года, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.
Два подростка катались на электросамокате, когда один из них, 16-летний юноша, столкнулся с опорой декорации на улице Гашека. В результате полученных травм он скончался в больнице.
Следователи открыли дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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