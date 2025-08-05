«Ак Барс» стал соучредителем нового научно-исследовательского центра

В числе соучредителей также Академия наук, Минэкологии, КФУ и межрегиональная ассоциация «Ирбис»

Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным ЕГРЮЛ, казанский хоккейный клуб «Ак Барс» теперь является одним из учредителей научно-исследовательского центра, созданного для сохранения биологического разнообразия. Центр, названный «Снежный барс», был зарегистрирован 4 августа.

В числе соучредителей также Академия наук, Минэкологии, КФУ и межрегиональная ассоциация «Ирбис».

Напомним, что Рустам Минниханов принял участие в IX заседании Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Этот межправительственный альянс, созданный 11 лет назад, объединяет страны для защиты снежного барса.

Также на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», прошедшей 14 марта в Казани, было подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов.



Анастасия Фартыгина