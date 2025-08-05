Яшкин отреагировал на лишение статуса капитана в «Ак Барсе»

Решение о назначении нового капитана команды принял тренерский штаб

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отреагировал на лишение статуса капитана в команде. Вместо чешского форварда капитанскую нашивку в новом сезоне будет носить защитник Алексей Марченко.

Яшкин заявил, что решение о смене капитана принял тренерский штаб «Ак Барса».

— Это решение тренерского штаба. Мы все — профессионалы, наша главная задача — показывать максимум в любой роли. Никаких обид нет, в каком-то смысле это новая мотивация. Я от своих принципов отступать не собираюсь, буду доказывать своей игрой, — приводит слова Яшкина клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне капитаном «Ак Барса» был Дмитрий Яшкин. В межсезонье решением тренерского штаба капитанскую нашивку получил Алексей Марченко. Ассистентами капитана назначены Никита Лямкин, Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Михаил Фисенко.

Зульфат Шафигуллин