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Финляндия расследует незаконное пересечение морской границы с Россией прогулочным катером

11:36, 05.08.2025

Инцидент классифицируется как преступление, связанное с нарушением государственной границы

Финляндия расследует незаконное пересечение морской границы с Россией прогулочным катером
Фото: Артем Дергунов

Пограничная охрана Финляндии начала расследование инцидента с прогулочным катером, незаконно пересекшим морскую границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно, — говорится в сообщении.

Инцидент классифицируется как преступление, связанное с нарушением государственной границы. Финские пограничники утверждают, что оперативно обнаружили нарушение.

Ранее Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии, выступавших за открытие границы с Россией.

Рената Валеева

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