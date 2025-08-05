Финляндия расследует незаконное пересечение морской границы с Россией прогулочным катером
Инцидент классифицируется как преступление, связанное с нарушением государственной границы
Пограничная охрана Финляндии начала расследование инцидента с прогулочным катером, незаконно пересекшим морскую границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно, — говорится в сообщении.
Инцидент классифицируется как преступление, связанное с нарушением государственной границы. Финские пограничники утверждают, что оперативно обнаружили нарушение.
Ранее Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии, выступавших за открытие границы с Россией.
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