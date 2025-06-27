Европарламент отклонил петицию русских жителей Финляндии об открытии границы с Россией

Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии, выступавших за открытие границы с Россией. Информацию подтвердил глава отдела коммуникаций высшего законодательного органа ЕС Алессио Инкорвайя.

— Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос, — цитирует Инкорвайю финская телерадиокомпания Yle, пишет РИА «Новости».

Петиция была размещена на сайте Европарламента 10 октября 2024 года русскоязычным «Александровским обществом» в Финляндии. В ней содержался призыв к открытию границы с Россией, закрытой по решению Хельсинки.

Как уточняет Yle, в документе, обосновывающем решение Европарламента, указывается, что Финляндия — на фоне конфликта на Украине и якобы гибридных угроз со стороны России — имеет право закрывать определенные пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка.

В тексте самой петиции говорилось, что решение финских властей закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи в России, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно посещать РФ. Также подчеркивалось, что закрытие сухопутной границы негативно сказывается на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и может нанести ущерб экономике восточной Финляндии.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено.



Рената Валеева