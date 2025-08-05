Менее 1% пользователей самокатов в Казани — злостные нарушители

Высокий рейтинг дает возможность ездить с разрешенной максимальной скоростью 25 км/ч

Фото: Максим Платонов

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает внедрять систему внутреннего рейтинга пользователей, направленную на поощрение соблюдения ПДД и безопасного вождения.Об этом «Реальному времени» сообщили в компании.

Рейтинг формируется на основе множества факторов: опыта вождения (количество поездок), отсутствия штрафов, предупреждений или ДТП, качества парковки, стиля вождения и подтверждения возраста через сервисы идентификации.

Высокий рейтинг дает возможность ездить с разрешенной максимальной скоростью 25 км/ч (там, где это разрешено правилами города) и в будущем может открыть доступ к дополнительным привилегиям, которые сейчас разрабатываются.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пользователи-нарушители, соответственно, будут терять баллы, что приведет к снижению максимальной скорости их электросамоката до 18—20 км/ч. Злостные и систематические нарушители, как и прежде, будут блокироваться сервисом.

По данным компании, в Казани менее 1% пользователей, участвующих в тестовой группе, имеют рейтинг ниже 100.

В Елабуге не вводили полный запрет на прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а лишь ввели дополнительные правила на их использование.



Рената Валеева