Отключение горячей воды в Челнах коснется ТЦ, больниц и 20 жилых комплексов

Горячей воды не будет в клинике-санатории «Набережные Челны», Боровецкой церкви, на рынке «Алан», в ТЦ «Омега» и отеле «Опен Сити».

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 5 августа, в Набережных Челнах стартует шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей, который затронет Новый город. В связи с этим у жителей ряда комплексов будет отключено горячее водоснабжение, сообщает chelny-biz.ru.

Отключения коснутся объектов в следующих комплексах:

9-й комплекс: жилые дома, городская поликлиника №6, Набережночелнинский психоневрологический диспансер, инфекционная больница, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», фитнес-клуб «Смарт Джим».

14-й комплекс: жилые дома, ТЦ «Апельсин», здание отеля «Расстал».

15, 17, 18, 19, 20-й комплексы: включая Ледовый дворец и «Крокус-отель».

21, 43-й комплексы.

45-й комплекс: несколько домов.

46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59-й комплексы: включая «Центр реабилитации слуха».

61-й комплекс.

Кроме того, горячей воды не будет в клинике-санатории «Набережные Челны», Боровецкой церкви, на рынке «Алан», в ТЦ «Омега» и отеле «Опен Сити».

Ранее казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в Вахитовском районе города 5 августа в связи с подключением водопровода для ЖК по ул. Муштари, 14в к централизованным сетям водоснабжения.

Рената Валеева