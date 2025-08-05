В Казани спустя сутки восстановлено движение троллейбусов по улице Сахарова

Временное изменение маршрутов было вызвано инцидентом, произошедшим вечером в воскресенье

Троллейбусные маршруты № 5, 9 и 12 вернулись к прежней схеме движения после оперативного устранения последствий провала асфальта на улице Сахарова. Об этом сообщили в комитете по транспорту Казани.

Временное изменение маршрутов было вызвано инцидентом, случившимся вечером в воскресенье, когда из-за сильного ливня произошел провал асфальта на улице Сахарова, недалеко от пересечения с улицей Закиева. В образовавшейся яме застрял троллейбус.

Никто из пассажиров не пострадал, все они были оперативно эвакуированы из транспорта.

Для извлечения троллейбуса из провала были задействованы три крана. Работы по поднятию машины и ремонту дорожного покрытия заняли несколько часов.



Рената Валеева