Даку рассказал, о чем Рахимов попросил игроков «Рубина» в перерыве

Форвард забил два гола в ворота «Сочи»: по разу в каждом из таймов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, о чем говорил Рашид Рахимов в перерыве матча с «Сочи» (2:1). Казанская команда вела после первого тайма 1:0, но сочинцы могли сравнять в последние 15 минут.

После перерыва Даку забил свой второй гол в матче, а «Рубин» одержал победу.

— Мы здорово начали игру, но потом «Сочи» добавил. В перерыве тренер сказал, что нельзя терять концентрацию, нужно забивать еще. В концовке им удалось сократить отставание, и матч держал в напряжении до конца. Дуэль с обороной «Сочи»? Против них было непросто, они здорово играли, но если смотреть по сухому остатку, то в этой дуэли я вышел победителем, — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» обыграл в Казани «Сочи» со счетом 2:1, оба мяча в составе казанцев забил Даку. Команда Рахимова не проигрывает в домашних матчах 12 игр подряд, начиная с прошлого сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) казанцы набрали семь очков после трех туров.

Даку довел свой бомбардирский счет до трех в нынешнем чемпионате РПЛ. В гонке бомбардиров форвард «Рубина» уступает только Вадиму Ракову из «Крыльев Советов», который забил четыре гола.

Зульфат Шафигуллин