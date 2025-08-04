«Рубин» обыграл «Сочи» с двумя голами Даку

Команда Рахимова набрала семь очков после трех туров РПЛ

«Рубин» победил в Казани «Сочи» со счетом 2:1 в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова не проигрывает в чемпионате три игры подряд.

Оба гола в составе «Рубина» забил Мирлинд Даку. На 12-й минуте встречи албанский нападающий реализовал пенальти за игру рукой защитника. Форвард казанцев развел вратаря и мяч по разным углам. На 78-й минуте Даку отличился после передачи Дмитрия Кабутова.

Единственный мяч «Сочи» был забит после автогола защитника «Рубина» Алексея Грицаенко.

«Рубин» после трех туров набрал семь очков, команда Рахимова еще не проигрывала в текущем чемпионате. Ранее казанцы обыграли в Грозном «Ахмат» (2:0) и сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) в Казани. На прошлой неделе «рубиновые» победили в Кубке России «Оренбург» (2:0).

Во всех четырех стартовых матчах сезона «Рубин» забивал по два гола. В двух из четырех игр казанская команда не пропускала мячей от соперника.

«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 2:1 (1:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 12, Даку (с пенальти);

2:0 — 78, Даку (Кабутов);

2:1 — 86, Грицаенко (автогол).

Зульфат Шафигуллин