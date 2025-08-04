МВД рекомендует искать сайты госструктур через российские поисковики

При поиске официальных сайтов госучреждений, банков или магазинов необходимо выбирать российские поисковые системы и обращать внимание на сайты с галочкой

Фото: Мария Зверева

МВД России советует гражданам использовать отечественные поисковики для поиска сайтов государственных структур, чтобы избежать мошенничества, пишет РИА «Новости».

По информации ведомства, при поиске официальных сайтов госучреждений, банков или магазинов необходимо выбирать российские поисковые системы и обращать внимание на сайты с галочкой, подтверждающей их подлинность.

Кроме того, МВД предупреждает о рисках, связанных с сохранением паролей от «Госуслуг» и мобильного банка в браузере. Это может сделать личные данные более уязвимыми для злоумышленников.

Напомним, что на портале «Госуслуги» планируется создание сервиса «Цифровой профиль молодого человека», который объединит информацию о социальной, профессиональной и образовательной деятельности молодых людей.



Анастасия Фартыгина