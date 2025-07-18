На «Госуслугах» создадут «Цифровой профиль молодого человека»

Фото: Михаил Захаров

На портале «Госуслуги» планируется создание сервиса «Цифровой профиль молодого человека», который объединит информацию о социальной, профессиональной и образовательной деятельности молодых людей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, пишет ТАСС.

— Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача — объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека, — подчеркнул Метелев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, жизнь человека — это непрерывный «путь от детсада и школы до вуза, работы, службы, волонтерства, семьи». Для эффективного сопровождения на всех этапах необходима сквозная цифровая инфраструктура.

— Данные не должны обнуляться в 35 лет — они должны работать на его развитие, — отметил депутат.

В пресс-службе комитета пояснили, что для создания цифрового профиля сформирована межведомственная группа. Метелев также добавил, что планируется автоматическое пополнение цифрового профиля при смене места учебы или работы.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил внедрить систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через приложение «Госуслуги».

Рената Валеева