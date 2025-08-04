В Казани арестовали автомобиль за долг в 2,5 млн рублей
За рулем находился мужчина, который купил автомобиль у должницы. Однако проверка в ГИБДД показала, что машина все еще зарегистрирована на имя прежней владелицы
В Казани сотрудники Федеральной службы судебных приставов арестовали автомобиль женщины, имеющей задолженность в сумме свыше 2,5 млн рублей. Машина была обнаружена возле одной из строительных площадок города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- За рулем находился мужчина, который заявил, что купил автомобиль у должницы. Однако проверка в ГИБДД показала, что машина все еще зарегистрирована на имя прежней владелицы.
Чтобы предотвратить возможное сокрытие имущества, приставы установили блокиратор на колесо автомобиля. Мужчина начал грубить и нецензурно выражаться в адрес сотрудников ФССП, несмотря на предупреждения. В результате на него составили протокол за неподчинение требованиям.
Должница связалась с приставами только по телефону, но не предложила никаких вариантов для погашения долга. Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение.
У женщины есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. Если она этого не сделает, автомобиль будет продан на торгах, а вырученные средства пойдут на погашение долга.
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