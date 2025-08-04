Депутат Госдумы предложила защитить учителей от увольнений за публикации в соцсетях

Депутат считает необходимым защитить права педагогов и установить четкие критерии оценки их онлайн-активности

Фото: Максим Платонов

Член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова (фракция «Новые люди») обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения педагогов за личные публикации без проведения экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

В своем письме Скрозникова предлагает Минпросвещения разработать методические материалы для региональных органов управления образованием и школ, которые будут содержать правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в цифровом пространстве.

Кроме того, депутат предлагает совместно с Минтруда разработать правовую позицию с целью нормативно закрепить критерии допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность педагогических работников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Скрозникова пояснила, что к ней поступают многочисленные обращения от учителей, обеспокоенных участившимися случаями увольнений и привлечения к дисциплинарной ответственности из-за их активности в социальных сетях. Она отметила, что зачастую поводом для увольнения становятся жалобы третьих лиц на частные публикации, размещенные вне рамок профессиональной деятельности и не содержащие противоправного контента. Депутат считает необходимым защитить права педагогов и установить четкие критерии оценки их онлайн-активности.

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Рената Валеева