Эксперты подсчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году

Так, полный комплект новой школьной одежды, обуви и канцелярии для мальчика обойдется в 14 900 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Подготовка к новому учебному году в самом разгаре, и многие родители начинают закупать все необходимое заранее. Аналитики «Авито» зафиксировали значительный рост продаж товаров для учебы за последний месяц.

Эксперты площадки подсчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году, как при покупке новых вещей, так и на вторичном рынке. Так, полный комплект новой школьной одежды, обуви и канцелярии для мальчика обойдется в 14 900 рублей, а при покупке «с рук» — в 8 400 рублей.

Для девочки аналогичный набор будет стоить 14 100 рублей в новом виде и 8 500 рублей в ресейле, при этом средняя экономия при покупке школьной формы и принадлежностей в ресейле составит 44% для мальчиков и 40% для девочек.

Комплект для занятий дома, включающий компьютерный стол и кресло, в среднем будет стоить 23 000 рублей в новом виде и 10 000 рублей при покупке на вторичном рынке. Анализ продаж также выявил интересные тенденции: в преддверии учебного года наблюдается рост спроса на школьную форму. Продажи пиджаков для мальчиков в июле выросли на 88%, брюк — на 14%, рубашек — на 20%, а ботинок и туфель — на 60%. Новый комплект школьной формы для мальчика обойдется в 5 200 рублей, а «с рук» — в 3 100 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для девочек продажи пиджаков также выросли (на 8%), а для создания школьного костюма чаще покупают юбки (+21%) и блузы/рубашки (+43%). Комплект школьной формы для девочки в среднем стоит 4 700 рублей в новом виде и 3 300 рублей в ресейле.

Кроме того, растет спрос на спортивную форму: продажи спортивных костюмов для мальчиков за год выросли на 46%, а кроссовок — на 19%, а стоимость такого комплекта составит 3 000 рублей (нового) и 1 600 рублей («с рук»). Спортивные костюмы для девочек стали покупать чаще на 50%, а кроссовки — на 13%, а такой комплект обойдется в 2 700 рублей (новый) и 1 500 рублей (ресейл).

Выбирая рюкзак, родители все чаще отдают предпочтение эргономичным моделям, продажи которых выросли на 63%. Также на 32% чаще стали покупать пеналы с наполнением. Комплект канцелярии в среднем стоит 6 700 рублей в новом виде и 3 700 рублей в ресейле.

Важно также организовать удобное рабочее место дома: продажи компьютерных столов на «Авито» за месяц выросли на 25%, а компьютерных кресел — на 66%. Новый комплект из стола и кресла обойдется в 23 000 рублей, а при покупке «с рук» — в 10 000 рублей.

Рената Валеева