В Казани водитель ВАЗ-21093 скончался после ДТП из-за проезда на красный свет

После касательного столкновения с Toyota Corolla, автомобиль ВАЗ-21093 совершил наезд на опору линии электропередач

Фото: Максим Платонов

В результате ДТП, произошедшего 2 августа в 23.25 на пересечении улиц Сахалинская и Ударная в Казани, скончался 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

Водитель ВАЗ-21093, имевший стаж вождения 2 года, двигаясь по улице Сахалинская со стороны улицы Лянгузова, проехал перекресток на красный и совершил столкновение с Toyota Corolla, который следовал по улице Ударная со стороны улицы Камчатская на зеленый.

После касательного столкновения с Toyota Corolla, автомобиль ВАЗ-21093 совершил наезд на опору линии электропередач.

В результате аварии пострадали две 15-летние пассажирки автомобиля ВАЗ. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель ВАЗ также был госпитализирован. Сегодня, 4 августа, из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что водитель ВАЗ-21093 скончался 3 августа в 3.40 от полученных травм.

Рената Валеева