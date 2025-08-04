В Татарстане возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов на 26 млн рублей

Подозреваемые, используя фиктивные взаимоотношения с 43 контрагентами, вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения

Фото: Артем Дергунов

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении директора и фактического руководителя ООО «Территория металла» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по татарстану.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год подозреваемые, используя фиктивные взаимоотношения с 43 контрагентами, вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Это позволило им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организаций на общую сумму, превышающую 26 млн рублей.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В рамках расследования проведены обыски по месту жительства директора ООО «Территория металла», а также в офисе ООО «Сталь Маркет», которое является взаимозависимой компанией.

В результате расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов, ООО ПСО «Казань» полностью погасило задолженность перед бюджетом, превышающую 6,1 млрд рублей.

Рената Валеева