Ильдар Исмагилов назначен прокурором Казани

Ранее он занимал должность прокурора Альметьевска

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Сегодня коллективу прокуратуры Казани представили нового руководителя — Ильдара Исмагилова. Ранее он занимал должность прокурора Альметьевска.

Ильдар Исмагилов родился 20 ноября 1979 года в городе Мамадыше. Он получил высшее юридическое образование в Казанском государственном университете имени В.И. Ульянова-Ленина (ныне — КФУ), окончив обучение по специальности «юриспруденция».

Свою карьеру в органах прокуратуры Исмагилов начал в 2002 году с должности помощника прокурора Мамадышского района Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2009 году он перешел на службу в прокуратуру Казани, где сначала занимал должность помощника прокурора, а с 2010 года — старшего помощника прокурора столицы Татарстана.

В 2014 году Исмагилов был назначен руководителем отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Республики Татарстан. В 2023 году возглавил прокуратуру Альметьевска, откуда теперь переведен на должность прокурора Казани.

Рената Валеева