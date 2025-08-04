Дебютный роман Вуди Аллена «Что не так с Баумом?» выйдет в сентябре 2025 года

Главный герой романа — Ашер Баум, еврейский журналист средних лет, решил стать писателем и драматургом

Дебютный роман Вуди Аллена под названием «Что не так с Баумом?» выйдет в сентябре 2025 года. Главный герой романа — Ашер Баум, еврейский журналист средних лет, решил стать писателем и драматургом. Он страдает от постоянной тревоги, его философские книги получают слабые отзывы, а прежний нью-йоркский издатель отказывается от сотрудничества. У Баумa третий брак на грани распада. Он подозревает, что его жена, выпускница Гарварда, сблизилась с его младшим братом, успешным и привлекательным мужчиной. К тому же, Баум ревнует ее к сыну, тоже писателю, и к соседу по дому в Коннектикуте. По ходу сюжета Баум становится участником скандала, начинает разговаривать сам с собой, а прохожие обходят его стороной. В финале главный герой узнает неожиданный секрет.

Представитель издательства сообщил, что рад выпуску первого романа Аллена. По его словам, автору почти 90 лет, но ожидание оправданно: книга получилась ироничной, умной и увлекательной.

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Екатерина Петрова