Риелтор рассказала, как узнать о завещании: никаких «открытых реестров» не существует
По словам эксперта, узнать о завещании заранее возможно только напрямую от самого наследователя
Как узнать о наличии завещания и кто имеет право на эту информацию? На эти вопросы ответила руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, развеяв распространенные мифы.
По словам эксперта, узнать о завещании заранее возможно только напрямую от самого наследователя, то есть спросить об этом у человека, который собирается оставить наследство.
Ключевой момент, на который обращает внимание Анастасия Гизатова: по закону, разглашать информацию о завещании до открытия наследства нотариусу строго запрещено. Никаких «открытых реестров» завещаний не существует и существовать не может.
После смерти наследователя потенциальный наследник должен обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. И только после того, как нотариус откроет наследственное дело, он сделает запрос о наличии или отсутствии завещания. До этого момента информация о завещании является строго конфиденциальной.
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