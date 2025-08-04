Риелтор рассказала, как узнать о завещании: никаких «открытых реестров» не существует

По словам эксперта, узнать о завещании заранее возможно только напрямую от самого наследователя

Фото: Реальное время

Как узнать о наличии завещания и кто имеет право на эту информацию? На эти вопросы ответила руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, развеяв распространенные мифы.

По словам эксперта, узнать о завещании заранее возможно только напрямую от самого наследователя, то есть спросить об этом у человека, который собирается оставить наследство.

Ключевой момент, на который обращает внимание Анастасия Гизатова: по закону, разглашать информацию о завещании до открытия наследства нотариусу строго запрещено. Никаких «открытых реестров» завещаний не существует и существовать не может.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После смерти наследователя потенциальный наследник должен обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. И только после того, как нотариус откроет наследственное дело, он сделает запрос о наличии или отсутствии завещания. До этого момента информация о завещании является строго конфиденциальной.

Рената Валеева