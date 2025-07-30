В России предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Законопроект позволит отцам и опекунам по их заявлению получать дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней

Фото: Мария Зверева

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, который предлагает ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство России, пишет РИА «Новости».

Законопроект предполагает дополнение Трудового кодекса новым положением, которое позволит отцам и опекунам по их заявлению получать дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней.

По словам Чернышова, отсутствие такого отпуска является серьезным пробелом в поддержке семей. Он заявил, что первые недели жизни новорожденного и восстановление матери — это критически важный период, когда физическая и эмоциональная помощь отца особенно важна.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Экономические соображения часто заставляют отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор инициативы считает, что новый закон обеспечит комплексную поддержку молодых семей, освободив матерей от части бытовых забот и предоставив им моральную поддержку. Это поможет женщинам лучше восстанавливаться после родов и предотвратит послеродовую депрессию.

— Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз и формированию культуры ответственного отцовства, — добавил Чернышов. Инициатива, по его мнению, повысит привлекательность решения о рождении детей и будет способствовать достижению национальных демографических целей.

Напомним, что в Спасском районе Татарстана власти планируют ввести единовременные выплаты за рождение четвертого и последующих детей. Каждая семья, которая станет родителями в этом случае, сможет получить 50 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина