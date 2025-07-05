В КФУ обсудили программу «Батырлар. Герои Татарстана» с участием Минниханова

Сегодня в КФУ состоялось расширенное заседание Общественного совета программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Общественного совета Асгат Сафаров, руководитель Департамента государственной службы и кадров Александр Белов, а также сами ветераны СВО.

Открывая заседание, Сафаров подчеркнул, что программа реализуется по поручению президента России и демонстрирует высокую востребованность.

— Мы получили более 1,6 тысячи заявок, что свидетельствует о большом интересе к программе, — отметил Сафаров. Он также добавил, что для участия были отобраны лучшие кандидаты, среди которых 14 кавалеров Ордена Мужества.

Важность программы подчеркнул и кавалер Ордена Мужества Рифат Набиуллин, который является одним из ее участников.

— Бойцы СВО готовы служить нашему государству не только на передовой, но и в мирной жизни, в различных сферах, принося пользу людям, — заявил он, выразив готовность ветеранов применять свой опыт и навыки на гражданской службе.

В завершение заседания раис Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на уникальном опыте бойцов СВО.

— Их опыт бесценен не только для решения текущих государственных задач, но и для патриотического воспитания нашей молодежи, — подчеркнул Минниханов. Он предложил подготовить конкретные предложения по повышению эффективности работы программы и заверил, что мнение каждого участника «Батырлар. Герои Татарстана» будет внимательно выслушано и учтено.

Рената Валеева