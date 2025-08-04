В Татарстане за сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение пожаров

Пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам

За прошедшие сутки, 3 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 17 раз реагировали на пожары, из которых 11 произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также шесть раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Зафиксировано одно происшествие на водных объектах.

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 2 августа девять раз выезжали на тушение пожаров.



Рената Валеева