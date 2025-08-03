В Татарстане за сутки пожарные 9 раз выезжали на тушение пожаров

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 21 раз

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 2 августа, 9 раз выезжали на тушение пожаров, 7 из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 21 раз выезжали по ложным вызовам: восемь раз — на взаимодействие с другими службами и 10 раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.



Также сегодня в Казани на Волге произошло столкновение двух катеров, в результате которого пострадали два человека. Инцидент случился недалеко от водномоторного клуба на улице Брюсова.



Анастасия Фартыгина