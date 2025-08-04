У большинства пострадавших в теракте в «Крокусе» выявлены психические расстройства

У потерпевших наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации

Судебно-медицинские экспертизы выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате теракта в «Крокус сити холл». Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся у РИА «Новости».

У большинства потерпевших было установлено развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, находящейся в прямой причинно-следственной связи с перенесенными травматическими переживаниями. Данные расстройства расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Также у потерпевших наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Теракт в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 147 человек, 336 получили телесные повреждения, а трое числятся пропавшими без вести. Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении теракта поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» из 147 погибших 41 человек скончался от огнестрельных ранений.

Рената Валеева