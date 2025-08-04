Более четверти жертв теракта в «Крокусе» погибли от огнестрельных ранений

Теракт, произошедший 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске, унес жизни 147 человек

В результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» из 147 погибших 41 человек скончался от огнестрельных ранений. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся у РИА «Новости», ссылающиеся на данные судебно-медицинских экспертиз погибших.

Теракт, произошедший 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске, унес жизни 147 человек, еще 336 получили телесные повреждения, а трое числятся пропавшими без вести. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Причиненный ущерб оценивается в 5,7 млрд рублей.

Рассмотрение уголовного дела по существу в отношении фигурантов теракта начнется в понедельник во 2-м Западном окружном военном суде. Процесс пройдет в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда.

Четыре человека, участвовавшие в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», получили 135 тыс. рублей сразу после нападения. Эти деньги были переведены на банковскую карту одного из исполнителей, Шамсидина Фаридуни*, для того чтобы помочь им покинуть Россию.

Рената Валеева