В России за сутки потушено 63 лесных пожара

В настоящее время проводятся работы по тушению 114 лесных пожаров в 18 регионах страны

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За прошедшие сутки в России было ликвидировано 63 лесных пожара в 20 регионах. В настоящее время проводятся работы по тушению 114 лесных пожаров в 18 регионах страны.

В борьбе с огнем задействованы 3 023 человека, 315 единиц техники и 43 воздушных судна. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 109 воздушных судов.

Для стабилизации обстановки помощь Красноярскому краю, республикам Саха (Якутия), Тыва и Карелия оказывают 270 работников ФБУ «Авиалесоохрана» и ГБУ Тюменской области «Тюменская авиабаза».

В пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации, в 59 регионах действует особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составила 70,5%, то есть более чем две трети очагов были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Накануне в России потушили 59 лесных пожаров в 19 регионах.

Рената Валеева