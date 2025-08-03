В России за сутки потушено 59 лесных пожаров в 19 регионах
Работы по тушению 115 пожаров в 19 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 59 лесных пожаров в 19 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 115 пожаров.
В борьбе с огнем задействован 2 821 человек, 306 единиц техники и 41 воздушное судно. 112 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Помощь Красноярскому краю, республикам Саха, Тыве и Карелии в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 230 работников ФБУ «Авиалесоохрана».
В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.
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