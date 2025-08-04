Спецпосланник Трампа может посетить Россию на этой неделе

Этот визит станет четвертым для Уиткоффа в страну с начала года

Фото: Максим Платонов

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Россию на этой неделе, ориентировочно в среду или четверг. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

— Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть, — сказал Трамп.

Этот визит станет четвертым для Уиткоффа в Россию с начала года. Последний раз он посещал страну в апреле, где в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопросы украинского урегулирования.

До этого, 13 марта, Уиткофф посетил Москву, где провел встречи с высокопоставленными российскими представителями и также был принят президентом Путиным. Во время той встречи Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин передал информацию и сигналы для американского коллеги.

Первый визит спецпосланника Трампа в Россию в этом году состоялся 11 февраля. Тогда он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.

Рената Валеева