Спецпосланник Трампа может посетить Россию на этой неделе
Этот визит станет четвертым для Уиткоффа в страну с начала года
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Россию на этой неделе, ориентировочно в среду или четверг. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».
— Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть, — сказал Трамп.
Этот визит станет четвертым для Уиткоффа в Россию с начала года. Последний раз он посещал страну в апреле, где в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопросы украинского урегулирования.
До этого, 13 марта, Уиткофф посетил Москву, где провел встречи с высокопоставленными российскими представителями и также был принят президентом Путиным. Во время той встречи Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин передал информацию и сигналы для американского коллеги.
Первый визит спецпосланника Трампа в Россию в этом году состоялся 11 февраля. Тогда он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».