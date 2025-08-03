Австралиец Руссо выиграл золото ЧМ по прыжкам в воду, россияне Терновой и Шлейхер не вошли в топ-5

Российские спортсмены Руслан Терновой стал седьмым, набрав 459,05 балла, а Никита Шлейхер оказался на 11-м месте с результатом 441,80 балла

Фото: Ринат Назметдинов

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре австралиец Кассиэль Руссо завоевал золото в прыжках с 10-метровой вышки, набрав 534,80 балла. Второе место занял украинец Алексей Середа с результатом 515,20 балла, а третьим стал мексиканец Рэндал Вильярс с 511,95 балла.

Российские спортсмены Руслан Терновой стал седьмым, набрав 459,05 балла, а Никита Шлейхер оказался на 11-м месте с результатом 441,80 балла.

Напомним, что российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебряную медаль на чемпионате мира. Спортсмены заняли второе место на соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки.



Анастасия Фартыгина